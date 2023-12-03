В Минводы экстренно летит самолет после разгерметизации на борту

В аэропорт Минвод срочно возвращается авиалайнер, летевший в Санкт-Петербург. Соответствуюзее решение было принято пилотами после того, как в самолете произошла разгерметизация салона.

В самолете, направлявшемся в Санкт-Петербург из Минвод, произошла разгерметизация салона. Об этом рассказали в экстренных службах.

Из-за этого воздушное судно вынужденно возвращается в аэропорт вылета.

"В связи с разгерметизацией на борту в аэропорту Минеральные Воды производится аварийная посадка рейса Минеральные Воды - Санкт-Петербург (авиакомпания "Россия" рейс №6358)"

– представитель экстренных служб

Он подчеркнул, что на борту авиалайнера находятся 6 членов экипажа и 105 пассажиров, в том числе 2 детей.