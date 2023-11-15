ЧП с самолетом в Иркутске: серьезный инцидент произошел с Ан-26Б "ИрАэро"

Авария случилась сегодня вечером в иркутском аэропорту. ЧП произошло с шасси грузового самолета.

Аэропорт Иркутска закрывался сегодня из-за чрезвычайного происшествия с самолетом. Детали рассказал представитель Росавиации.

По его словам, примерно в 16.30 по местному времени (11.30 мск) грузовой самолет Ан-26Б, принадлежащий "ИрАэро", успешно сел, но после посадки у него "сложилась носовая стойка шасси".

На борту воздушного судна в этот момент были только члены экипажа – 5 человек. Оно летело из поселка Мама. В результате никто не пострадал.

Сломавшийся самолет отбуксировали, взлетную полосу очистили, и аэропорт снова заработал. Это произошло примерно в 13.10 мск.

"Событие классифицировано как серьезный инцидент. Восточно-Сибирское межрегиональное территориальное управление Росавиации приступило к расследованию"

– представитель Росавиации