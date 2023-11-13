Летевший в Сочи самолет экстренно приземлился в Челябинске

Самолет авиакомпании Nordwind не смог долететь до пункта назначения из-за состояния здоровья у одного из пассажиров. Рейс будет выполнен сегодня вечером.

Ухудшение здоровья пассажира вынудило пилотов авиалайнера, направлявшегося в Сочи, совершить экстренную посадку в челябинском аэропорту. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Там уточнили, что находившийся на борту мужчина почувствовал себя плохо, ему срочно понадобилась помочь врачей.

"В аэропорту Челябинска (Баландино) в 06.42 (04.42 мск) произошла вынужденная посадка рейса 472 по маршруту Новосибирск-Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nordwind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу"

– пресс-служба

Рейс будет выполнен сегодня чуть позже. Вылет состоится в 19:00 (17:00 мск).