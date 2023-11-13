Аэропорт Сочи бьет рекорды

Сочинская воздушная гавань впервые в истории приняла 13-миллионого пассажира. Им стала путешественница, которая отправлялась в Турцию.

Сочинский аэропорт достиг новых рекордных показателей и принял своего 13-миллионого клиента. Пассажирка самолета авиаперевозчика «Азимут» Оксана Примина, которая вылетала из Сочи в Стамбул, оказалась юбилейным путешественником.

Администрация воздушной гавани презентовала Оксане памятные призы, сертификат на пребывание в бизнес-классе и билеты на двоих на полет туда и обратно по одному из направлений авиаперевозчика «Азимут».

Отмечается, что рекорд стал символическим подарком на день рождение сочинского аэропорта, которому накануне исполнилось 78 лет.