В Сочи создали "олимпийский" маршрут для путешественников

В следующем году в Сочи откроется новый турмаршрут, который будет посвящен десятилетию Олимпиады. Путешественники смогут посетить "олимпийские" экскурсии уже в январе.

Сочинские власти организовали дополнительный экскурсионный маршрут для туристов, который будет посвящен Зимним Олимпийским играм 2014. Экскурсанты посетят знаковые места Олимпиады, где они смогут узнать об истории объектов. Открытие маршрута "10 лет олимпийского сияния Сочи" намечено на январь 2024 года. Информацию о его открытие опубликовала в своем telegram-канале вице-мэр города Светлана Калинина.

"Маршрут начинается с посещения ключевого объекта Олимпийских игр в Сочи – Олимпийского парка, в котором находятся все значимые объекты олимпийского наследия. Здесь проходили такие события как зажжение олимпийского огня и открытие Олимпиады на стадионе "Фишт"

- Светлана Калинина

После посещения стадиона участники экскурсии отправятся на горнолыжный курорт "Красная Поляна", где находятся спортивные трассы и комплексы, которые были задействованы во время игр.

Отмечается, что протяженность турмашрута составит 55 километров, его прохождение займет около 5-6 часов.