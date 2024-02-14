В крупном торговом центре Тбилиси сработала пожарная сирена

Сегодня вечером в центре Тбилиси эвакуировали персонал и посетителей торгового центра "Галерея" на площади Свободы – причиной тревоги стала сработавшая пожарная сирена: оказалось, в одном из объектов ТЦ возникло задымление.

В крупном торговом центре Galleria Tbilisi в самом центре Тбилиси сегодня экстренно эвакуировали работников и посетителей, и тревога не была учебной – пожарная сигнализация включилась после задымления в одной из торговых точек, сообщил грузинский телеканал "Пирвели".

После того, как сработала сирена, консультанты потребовали у всех посетителей и сотрудников ТЦ покинуть здание на площади Свободы, что и было немедленно сделано, передает Sputnik Грузия.

Позже администрация ТЦ сообщила, что эвакуация была проведена ​​из-за задымления в одном из торговых объектов, к счастью, проблема была быстро ликвидирована, обошлось без пострадавших.