В Азербайджане появится новый радиоканал

Новый радиоканал появится в Азербайджане. Соискателям предстоит пройти конкурсный отбор.
Аудиовизуальный совет Азербайджана объявил конкурс на предоставление лицензии общенационального наземного радиовещателя. Данное решение было объявлено на заседании Совета.
Уточняется, что условия конкурсного отбора будут размещены на официальном сайте Аудиовизуального совета.
Кроме того, на заедании обсуждалось обновление инфраструктуры вещания на территории Губадлинского района для расширения бесплатного цифрового эфирного телевещания и аналогового FM-вещания.