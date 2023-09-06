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В аквапарке Геленджика получил серьезные травмы турист

В аквапарке Геленджика получил серьезные травмы турист
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В аквапарке Геленджика получил серьезные травмы мужчина, катавшийся с горки. Согласно предварительной информации, он не соблюдал технику безопасности.

В Геленджике доставлен в больницу турист, получивший серьезные травмы во время отдыха в аквапарке. Об этом рассказали в городской мэрии.

Согласно информации, мужчина решил прокатиться с горки, однако проигнорировал правила техники безопасности и вылетел с нее.

В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей. У него диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб легких, передают "Кубанские новости".

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