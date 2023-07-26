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Угнанный катамаран погубил дагестанского подростка

Угнанный катамаран погубил дагестанского подростка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Детские шалости, а тем более – на большой воде, добром не заканчиваются, что лишний раз подтвердило чрезвычайное происшествие с гибелью подростка в дагестанском Каспийске.

Накануне ночью трое подростков из Каспийска в возрасте 14–16 лет решили покататься на Каспийском море, для чего они угнали припаркованный на пляже катамаран. Неожиданно судно начало тонуть вместе с ними, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"На крики ребят о помощи прибежали местные жители, им удалось вытащить двух подростков из воды, однако один ребенок утонул"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

Поиски утонувшего мальчика продолжались всю ночь, однако подростка так и не нашли. Утром к поискам подключились спасатели, они продолжаются до сих пор.

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