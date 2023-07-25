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Торговцев смертью будет ловить чат-бот в Дагестане

Торговцев смертью будет ловить чат-бот в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На помощь оперативникам в борьбе с запрещенными препаратами в Дагестане встанут чат-бот и квест-комната. По мнению местного Минмолодежи, передовые средства помогут в борьбе с распространением запрещенных средств.

Сбыт запрещенных препаратов закономерно вызывает негодование жителей Дагестана. Для помощи правоохранителям местными и специалистами был создан чат-бот, в котором можно разместить информацию, где и кто распространяет запрещенные вещества.

«Дагестанцы могут пожаловаться на места сбыта наркотиков в специальном чат-боте. Пользователи Telegram могут сообщить о местах распространения психотропных веществ по ссылке @minmolrd_bot или по горячей линии: 8−800−533−80−88» – глава регионального Минмолодежи Камил Саидов

Кроме того, в дальнейшем планируется создание антинаркотической квест-комнаты, которая наглядно будет демонстрировать негативные последствия от употребления наркотическим препаратов.

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