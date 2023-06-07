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Экс-игрок "Анжи" пойман с наркотиками в Москве

Экс-игрок &quot;Анжи&quot; пойман с наркотиками в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полиция обнаружила мефедрон у футболиста Шамиля Гасанова. Игрока задержали на Боровском шоссе за переход в неположенном месте. Ранее он защищал цвета "Анжи".

Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве полицейскими со свертком мефедрона в кармане, сообщает телеграм-канал Mash.

Гасанова остановили сотрудники правоохранительных органов за переход в неположенном месте на Боровском шоссе. После досмотра спортсмена, в его кармане был обнаружен сверток с синей изолентой, внутри которого был мефедрон.

Как потом оказалось, профессиональный игрок был в Мещерском парке на западе Москвы, куда ходил за закладкой. Однако сбытчик наркотических веществ его подставил.

В отношении Гасанова было заведено дело по статье 228 УК РФ. Футболист сейчас находится под подпиской о невыезде.

Стоит добавить, что в середине десятых годов Шамиль защищал цвета махачкалинского "Анжи". Последней его командой был узбекский "Сурхан".

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