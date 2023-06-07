Российский футболист Шамиль Гасанов был задержан в Москве полицейскими со свертком мефедрона в кармане, сообщает телеграм-канал Mash.
Гасанова остановили сотрудники правоохранительных органов за переход в неположенном месте на Боровском шоссе. После досмотра спортсмена, в его кармане был обнаружен сверток с синей изолентой, внутри которого был мефедрон.
Как потом оказалось, профессиональный игрок был в Мещерском парке на западе Москвы, куда ходил за закладкой. Однако сбытчик наркотических веществ его подставил.
В отношении Гасанова было заведено дело по статье 228 УК РФ. Футболист сейчас находится под подпиской о невыезде.
Стоит добавить, что в середине десятых годов Шамиль защищал цвета махачкалинского "Анжи". Последней его командой был узбекский "Сурхан".