Станислав Черчесов попросил Хабиба Нурмагомедова обратиться к футболистам тренера с посланием. Игроки поблагодарили россиянина за связь с бойцом UFC.
Экс-наставник российской сборной, а ныне главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился историей, в которой принял участие Хабиб Нурмагомедов.
Российский специалист рассказал журналистам о видеопослании бывшего чемпиона UFC игрокам клуба из Будапешта. По его словам, его подопечные - поклонники дагестанца.
"Я тогда Хабибу по видео набрал: "Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные". Я потом показал это записанное видео ребятам"
- Станислав Черчесов
В заключение Черчесов добавил, что футболисты "Ференцвароша" поблагодарили тренера за связь с Нурмагомедовым.