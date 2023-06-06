Опубликовано: 15:44, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Станислав Черчесов попросил Хабиба Нурмагомедова обратиться к футболистам тренера с посланием. Игроки поблагодарили россиянина за связь с бойцом UFC.

Экс-наставник российской сборной, а ныне главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился историей, в которой принял участие Хабиб Нурмагомедов.

Российский специалист рассказал журналистам о видеопослании бывшего чемпиона UFC игрокам клуба из Будапешта. По его словам, его подопечные - поклонники дагестанца.

"Я тогда Хабибу по видео набрал: "Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные". Я потом показал это записанное видео ребятам"

- Станислав Черчесов

В заключение Черчесов добавил, что футболисты "Ференцвароша" поблагодарили тренера за связь с Нурмагомедовым.