Ученые раскрыли тайну уникального грота Ахцу в Сочи

Археологи по итогу второго сезона раскопок в гроте Ахцу сообщили об удивительном открытии. В исследованиях участвовали специалисты из РФ и КНР.

Российско-китайская археологическая экспедиция в грот Ахцу в Адлерском районе Сочи завершилась, ученые рассказали о важном открытии, сделанном в процессе работы.

Грот Ахцу отличается от прочих пещерных стоянок древних людей Кавказа – в других локациях они останавливались временно, сезонно, а Ахцу был местом круглогодичного обитания.

"Именно это обстоятельство – постоянство, а не временность проживания – и объясняет богатство и насыщенность материала, который здесь находят ученые. Грот был сухой, хорошо освещенным и располагался рядом с водой, что делало его идеальным местом для создания долговременного поселения"

– Субтропический научный центр РАН

Археологи обнаружили множество артефактов, относящихся к различных эпохам: палеолит, мезолит, бронзовый век. Сделанные в гроте находки будут изучаться в лабораторных условиях.

В следующем летнем сезоне раскопки в этой локации под Сочи будут продолжены.

В исследованиях принимали участие специалисты Субтропического научного центра РАН, Института истории материальной культуры РАН и китайского Цзилиньского университета.