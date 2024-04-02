Туризм в Северной Осетии поддержали на 24 млн рублей

Для реализации нацпроекта в сфере туризма Северная Осетия получила почти 240 млн рублей. Всего поддержано семь инвестиционных проектов. Гранты направим на строительство мини-гостиниц.

В 2024 году Северная Осетия получила значительную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Семь инвестиционных проектов были удостоены грантов на общую сумму почти 240 миллионов рублей. Данное событие стало важным шагом в развитии туристического потенциала региона и способствует привлечению большего числа путешественников.

«Почти 240 миллионов рублей получила Северная Осетия в этом году по нацпроекту „Туризм и индустрия гостеприимства“. Всего поддержано семь инвестиционных проектов. Гранты направим на строительство мини-гостиниц, которые будут находиться в различных ущельях недалеко от туристических маршрутов»

– глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, благодаря инвестпроектам, поддержанным грантами, регион получит новые возможности для развития инфраструктуры, создания уникальных туристических маршрутов и предоставления качественных услуг. Благодаря грантам на развитие инвестиционных проектов, Северная Осетия сможет раскрыть свой туристический потенциал и стать популярным направлением для отдыха.

Перспективы развития туризма в регионе

Глава региона отметил также, что благодаря грантам на инвестиционные проекты, туризм в Северной Осетии приобретает новые перспективы развития: регион становится более привлекательным для путешественников, а местные жители получают возможность развивать свой бизнес в сфере гостеприимства.