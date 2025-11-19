Вестник Кавказа

Турция и Египет в этом году получат оборудование для АЭС – Атоммаш

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оборудование для атомных электростанций в 2026 году от предприятия Росатома получат Турция и Египет. На АЭС "Эль-Дабаа" прибудет реакторная установка.

Завод "Атоммаш" (дивизион Росатома) в текущем году направит в Египет реакторную установку для АЭС, а также различное оборудование для АЭС в Турции, передает ТАСС.

"В 2026 году у нас ожидаются зарубежные поставки реакторной установки для энергоблока № 2 АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и различная номенклатура для АЭС "Аккую" (Турция)"

– пресс-служба завод

Отметим, что на станции "Аккую" выработка электроэнергии должна начаться в 2026 году, на "Эль-Дабаа" – в 2027 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.