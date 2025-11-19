Турция и Египет в этом году получат оборудование для АЭС – Атоммаш

Оборудование для атомных электростанций в 2026 году от предприятия Росатома получат Турция и Египет. На АЭС "Эль-Дабаа" прибудет реакторная установка.

Завод "Атоммаш" (дивизион Росатома) в текущем году направит в Египет реакторную установку для АЭС, а также различное оборудование для АЭС в Турции, передает ТАСС.

"В 2026 году у нас ожидаются зарубежные поставки реакторной установки для энергоблока № 2 АЭС "Эль-Дабаа" (Египет) и различная номенклатура для АЭС "Аккую" (Турция)"

– пресс-служба завод

Отметим, что на станции "Аккую" выработка электроэнергии должна начаться в 2026 году, на "Эль-Дабаа" – в 2027 году.