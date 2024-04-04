Вестник Кавказа

Тройное ДТП с участием фуры унесло жизни нескольких человек на Кубани

Тройное ДТП с участием фуры унесло жизни нескольких человек на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварии погибли мужчина, находившийся за рулем одного из транспортных средств, и сидевшая на пассажирском сидении женщина. Еще несколько человек пострадали.

В Краснодарском крае произошла авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

ДТП  случилось на дороге "Выселки - Кирпильская"

"Водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Кирпильской в сторону Выселок, после обгона выехал на правую обочину, а затем на встречку. Там он столкнулся со встречным Chevrolet Tahoe с прицепом, после чего оба автомобиля врезались в стоящий на обочине тягач Sitrak с полуприцепом"

– пресс-служба управления

В результате происшествия погибли мужчина, управлявший автомобилем Opel, и его пассажирка. Повреждения получили еще несколько человек, находившихся во второй иномарке.

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