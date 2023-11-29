Два теплохода не поделили Дон

Сегодня днем на Дону в Ростовской области произошел инцидент на водном транспорте, в котором приняли участие сразу два теплохода, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Следователями установлено, что 4 апреля на участке реки Дон теплоход "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана столкнулся со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067"
- СУ СК России
Наибольшие повреждения получил стоявший на мели "Сормовский-3067" - по предварительным данным, следователи оценивают их как минимум в 1,7 млн рублей. Были ли пассажиры на каком-либо из теплоходов, не сообщается.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения водного транспорта", ведется расследование причин необычного происшествия.