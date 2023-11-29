Вестник Кавказа

Два теплохода не поделили Дон

Два теплохода не поделили Дон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в Ростовской области два теплохода не смогли разминуться на всей ширине Дона – один из них врезался в стоящее на мели судно, нанеся ему значительные повреждения, оценивающиеся почти в два миллиона рублей.

Сегодня днем на Дону в Ростовской области произошел инцидент на водном транспорте, в котором приняли участие сразу два теплохода, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следователями установлено, что 4 апреля на участке реки Дон теплоход "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана столкнулся со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067"

- СУ СК России

Наибольшие повреждения получил стоявший на мели "Сормовский-3067" - по предварительным данным, следователи оценивают их как минимум в 1,7 млн рублей. Были ли пассажиры на каком-либо из теплоходов, не сообщается.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил движения водного транспорта", ведется расследование причин необычного происшествия.

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