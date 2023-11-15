Уровень воды в Волге стремительно падает

Водные запасы Волги стремительно сокращаются. Это приведет к еще большему обмелению Каспийского моря.

Вслед за Каспийским морем начинает мелеть Волга. Река считается одним из основных источников воды в Каспие. Такую информацию озвучил представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Фаиг Муталлимов.

Он отметил, что сейчас уровень воды в Каспийском море упал более чем на метр. За последние десять лет понижение уровня достигло отметки 114 см.

Муталлимов заявил, что сейчас пять стран Каспийского региона работают над вопросами обмеления моря.

«Сложившаяся ситуация негативно сказывается не только на экосистеме Каспия, но и на функционировании портов. Для борьбы с этой проблемой начат процесс создания рабочей группы по проблеме снижения уровня воды в Каспии. Если скажем, что мы предотвратим эту проблему, это будет странно. Но отмечу, что 5 прикаспийскими странами уже проводятся исследования по этой проблеме»

- Фаиг Муталлимов