Тройное ДТП с летальным исходом произошло под Махачкалой 

Авария случилась на дороге, ведущей из Махачкалы в Астрахань. В результате происшествия погиб один человек.

В пригороде Махачкалы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сказано в заявлении МВД Дагестана.

Авария случилась на 464-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала.

"Жительница Новолакского района, управляя автомобилем "Киа Рио", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с ВАЗ-2104 под управлением 32-летнего жителя Кизилюртовского района, который далее столкнулся с "Лада Ларгус" под управлением 62-летнего жителя Махачкалы"

– пресс-служба

В результате аварии погиб 26-летний пассажир ВАЗ-2104. Водители KIA Rio и ВАЗ-2104 получили травмы, их отвезли в больницу.