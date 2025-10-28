После сегодняшней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, прошедшей в южнокорейском Пусане, президент США Дональд Трамп дал указание немедленно возобновить испытания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

"Я поручил министерству войны начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно"

- Дональд Трамп

На сегодня у США самый большой ядерный арсенал, но Пекин способен всего за пять лет догнать и обогнать Вашингтон по его количеству, также программы испытания ядерного арсенала есть и у других ядерных стран, добавил американский президент, передает РИА Новости.

Напомним, ранее хозяин Белого дома после получения информации об испытаниях российской ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры.