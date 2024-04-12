Вестник Кавказа

Тоннель и дорога к "Мамисону" готовы

Тоннель и дорога к "Мамисону" готовы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Северной Осетии возвели к курорту "Мамисон" тоннель и первый участок дороги. Сейчас ведутся работы по строительству второго участка.

Всесезонный курорта "Мамисон" обзавелся дорогой. Первая часть трассы уже построена.

Также возведен тоннель к курорту.

Сейчас строители работают над вторым участком дороги протяженностью 15 км.

В планах у властей также разработка придорожного сервиса.

На маршруте также установлены системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

Планируется, что курорт будет открыт уже в этом году.

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