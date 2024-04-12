Тоннель и дорога к "Мамисону" готовы

Власти Северной Осетии возвели к курорту "Мамисон" тоннель и первый участок дороги. Сейчас ведутся работы по строительству второго участка.
Всесезонный курорта "Мамисон" обзавелся дорогой. Первая часть трассы уже построена.
Также возведен тоннель к курорту.
Сейчас строители работают над вторым участком дороги протяженностью 15 км.
В планах у властей также разработка придорожного сервиса.
На маршруте также установлены системы видеонаблюдения и противопожарной безопасности.
Планируется, что курорт будет открыт уже в этом году.