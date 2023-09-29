Суд вынес приговор сыроеду Лютому, заморившему ребенка

В Краснодарском крае суд вынес решение по скандальному делу о смерти сына блогера-сыроеда Максима Лютого в Сочи.
Ребенок умер от истощения в первый месяц жизни, мужчина делал из него "праноеда" и морил голодом по 24 часа. Также блогер обливал младенца ледяной водой и не позволял матери заботиться о ребенке. Лютого судили за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами". Сыроеда ждет колония строгого режима.
"Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ и ст.156 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей"
– Лазаревский районный суд
Напомним, мать погибшего от голода младенца получила два года исправительных работ.