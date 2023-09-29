Суд вынес приговор сыроеду Лютому, заморившему ребенка

В Сочи осужден блогер-сыроед Лютый, его сын умер спустя месяц после рождения - отец устраивал младенцу разгрузочные дни и обливал ледяной водой. Мужчина проведет в колонии восемь лет.

В Краснодарском крае суд вынес решение по скандальному делу о смерти сына блогера-сыроеда Максима Лютого в Сочи.

Ребенок умер от истощения в первый месяц жизни, мужчина делал из него "праноеда" и морил голодом по 24 часа. Также блогер обливал младенца ледяной водой и не позволял матери заботиться о ребенке. Лютого судили за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами". Сыроеда ждет колония строгого режима.

"Признать Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ и ст.156 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей"

– Лазаревский районный суд

Напомним, мать погибшего от голода младенца получила два года исправительных работ.