Штраф водителю за жест у носа прокомментировали в МВД Дагестана

Водитель из Махачкалы, наказанный штрафом за то, что почесал нос за рулем, – камеры решили, что он говорил по телефону – может обратиться в дорожную полицию, чтобы не доводить дело до суда.

Житель Махачкалы, которого обязали заплатить штраф за чесание носа, так как дорожная камера расценила его жест как разговор по телефону за рулем, может уладить вопрос в досудебном порядке, сообщили в МВД Дагестана.

Новость о курьезном штрафе появилась накануне и вызвала широкий резонанс. Сообщалось, что житель Махачкалы получил уведомление о штрафе на сумму 1,5 тыс рублей: ему засчитали как нарушение разговор по мобильному во время движения. Однако, по словам мужчины, телефона в руке у него не было, и он просто почесал нос. На фото с камеры видно лишь, что левая рука водителя находится рядом с лицом. "Нарушитель" планировал обжаловать штраф.

В республиканском МВД заявили, что попавший в необычную ситуацию автолюбитель может обратиться в дагестанскую ГИБДД. Там можно будет провести досудебное разбирательство.