Штраф водителю за жест у носа прокомментировали в МВД Дагестана

Житель Махачкалы, которого обязали заплатить штраф за чесание носа, так как дорожная камера расценила его жест как разговор по телефону за рулем, может уладить вопрос в досудебном порядке, сообщили в МВД Дагестана.
Новость о курьезном штрафе появилась накануне и вызвала широкий резонанс. Сообщалось, что житель Махачкалы получил уведомление о штрафе на сумму 1,5 тыс рублей: ему засчитали как нарушение разговор по мобильному во время движения. Однако, по словам мужчины, телефона в руке у него не было, и он просто почесал нос. На фото с камеры видно лишь, что левая рука водителя находится рядом с лицом. "Нарушитель" планировал обжаловать штраф.
В республиканском МВД заявили, что попавший в необычную ситуацию автолюбитель может обратиться в дагестанскую ГИБДД. Там можно будет провести досудебное разбирательство.