Степные пляжи заработают на Кубани

Опубликовано: 14:51, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдохнуть на Кубани можно будет не только на морском, но и на степном пляже. На сегодня известно о 18 таких пляжах, которые уже направили заявки на декларирование спасателям.

Почти два десятка новых степных пляжей появится в Краснодарском крае в новом сезоне, рассказала помощник регионального министра по ЧС.

Говоря о декларировании пляжей, Галина Королева отметила, что работа ведется с рядом районов. В том числе планируется декларировать и степные пляжи – ведомство получило уже 18 таких заявок.

Помощник главы ведомства отметила, что спасатели проверяют пляжи, уже поступило свыше 300 заявок.

"Сколько будет? Может, до 600 дойдет, популярность Краснодарского края растет"

- Галина Королева

Отметим, в 2022 году в Краснодарском крае насчитывалось свыше 550 задекларированных пляжей.