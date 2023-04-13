Степные пляжи заработают на Кубани

Отдохнуть на Кубани можно будет не только на морском, но и на степном пляже. На сегодня известно о 18 таких пляжах, которые уже направили заявки на декларирование спасателям.
Почти два десятка новых степных пляжей появится в Краснодарском крае в новом сезоне, рассказала помощник регионального министра по ЧС.
Говоря о декларировании пляжей, Галина Королева отметила, что работа ведется с рядом районов. В том числе планируется декларировать и степные пляжи – ведомство получило уже 18 таких заявок.
Помощник главы ведомства отметила, что спасатели проверяют пляжи, уже поступило свыше 300 заявок.
"Сколько будет? Может, до 600 дойдет, популярность Краснодарского края растет"
- Галина Королева
Отметим, в 2022 году в Краснодарском крае насчитывалось свыше 550 задекларированных пляжей.