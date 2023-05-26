Ставропольский край принял 8 млн туристов за год

Ставропольский край в 2022 году принял 8 млн туристов, в этом году на курортах региона отдохнуть приедет еще больше россиян.
"Наши Кавказские Минеральные Воды по сути стали главным оздоровительным курортом страны. Поток туристов зашкаливает. Турпоток в 2022 году в крае вырос на 13 процентов и составил 8 миллионов человек"
– губернатор Владимир Владимиров
За год отдыхающие потратили в регионе порядка 66 млрд рублей, эти средства стали вложением в местный бизнес, в налоговые отчисления, фактически в уровень жизни населения края, заметил он.
Первый квартал текущего года принес Ставрополью рост потока туристов на 14%, условия благоприятствуют увеличению числа желающих провести отпуск в Кавминводах.
"Уже не надо доказывать, что в Кисловодске отдыхать хорошо, это стало очевидно для большинства наших соотечественников. Надо работать над созданием инфраструктуры и увеличением емкости санаторно-курортной базы"
– Владимиров
В прошлом году в регионе открылись 22 санаторно-гостиничных объекта разной звездности, в этом году гостиниц на Ставрополье станет еще больше.
Напомним, в Кавминводах для отдыхающих действует посуточный туристический сбор.