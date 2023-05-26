Ставропольский край принял 8 млн туристов за год

Опубликовано: 9:40, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2022 году Ставрополье посетили 8 млн российских отпускников. В этом году туристов в здравницах региона будет еще больше.

Ставропольский край в 2022 году принял 8 млн туристов, в этом году на курортах региона отдохнуть приедет еще больше россиян.

"Наши Кавказские Минеральные Воды по сути стали главным оздоровительным курортом страны. Поток туристов зашкаливает. Турпоток в 2022 году в крае вырос на 13 процентов и составил 8 миллионов человек"

– губернатор Владимир Владимиров

За год отдыхающие потратили в регионе порядка 66 млрд рублей, эти средства стали вложением в местный бизнес, в налоговые отчисления, фактически в уровень жизни населения края, заметил он.

Первый квартал текущего года принес Ставрополью рост потока туристов на 14%, условия благоприятствуют увеличению числа желающих провести отпуск в Кавминводах.

"Уже не надо доказывать, что в Кисловодске отдыхать хорошо, это стало очевидно для большинства наших соотечественников. Надо работать над созданием инфраструктуры и увеличением емкости санаторно-курортной базы"

– Владимиров

В прошлом году в регионе открылись 22 санаторно-гостиничных объекта разной звездности, в этом году гостиниц на Ставрополье станет еще больше.

Напомним, в Кавминводах для отдыхающих действует посуточный туристический сбор.