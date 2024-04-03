Ставрополье готовится принять 85 тыс школьников

На Ставрополье ведется активная работа, направленная на подготовку детских лагерей к приему отдыхающих. Планируется, что в этом году регион посетят порядка 85 тыс школьников.

Ставрополье готовится к сезону детских лагерей. В этом году в регионе откроется более 600 пришкольных и загородных детских лагерей.

"В этом году у нас в крае будут работать почти 650 пришкольных и загородных лагерей. В них отдохнут и наберутся сил и здоровья к новому учебному году 85 тысяч школьников"

– Владимир Владимиров

По его словам, власти активно контролируют подготовку лагерей к приему детей. Особое внимание уделяется безопасности учреждений, проверяется квалификация педагогов, медицинский персонал, а также спасатели, особенно те, кто будет работать у водоемов.

Кроме того, Владимиров подчеркнул, что важно обеспечить детям комфортные условия проживания и отдыха. Лагеря уже начали активно готовиться к приему детей, обновляются помещения, разрабатываются интересные программы и занятия. Качество питания также находится под пристальным контролем.

Безопасность, качество обслуживания и забота о детях – вот основные принципы, которыми руководствуются организаторы детских лагерей на Ставрополье, подчеркнул Владимиров.