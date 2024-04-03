Ставрополье готовится принять 85 тыс школьников

Ставрополье готовится к сезону детских лагерей. В этом году в регионе откроется более 600 пришкольных и загородных детских лагерей.
"В этом году у нас в крае будут работать почти 650 пришкольных и загородных лагерей. В них отдохнут и наберутся сил и здоровья к новому учебному году 85 тысяч школьников"
– Владимир Владимиров
По его словам, власти активно контролируют подготовку лагерей к приему детей. Особое внимание уделяется безопасности учреждений, проверяется квалификация педагогов, медицинский персонал, а также спасатели, особенно те, кто будет работать у водоемов.
Кроме того, Владимиров подчеркнул, что важно обеспечить детям комфортные условия проживания и отдыха. Лагеря уже начали активно готовиться к приему детей, обновляются помещения, разрабатываются интересные программы и занятия. Качество питания также находится под пристальным контролем.
Безопасность, качество обслуживания и забота о детях – вот основные принципы, которыми руководствуются организаторы детских лагерей на Ставрополье, подчеркнул Владимиров.