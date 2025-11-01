США исключат из ограничений против РФ НПЗ в Словакии

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, действующий в Братиславе, внесут в список американских санкционных исключений, так что он сможет перерабатывать нефть из России.

На НПЗ Slovnaft, сырьем для которого служит российская нефть, не будут распространяться американские рестрикции против России, рассказала глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова.

"Исключение из американских санкций на покупку российской нефти, которое получила Венгрия, будет относиться и к поставкам сырья на НПЗ Slovnaft"

– Дениса Сакова

Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft – один из самых крупных в Центральной Европе. Он перерабатывает российскую нефть, которая поступает в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан достиг договоренности с американским президентом Дональдом Трампом об исключении из санкций США против России, запрещающих получение нефти по нефтепроводу "Дружба" и газа по газопроводу "Турецкий поток" на встрече с ним 7 ноября, причем сроков действия для этого ограничения не установлено.