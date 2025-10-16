США готовы к уничтожению ХАМАС

Лидер США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил ХАМАС уничтожением. Ранее сегодня он обвинил радикалов в "буйном" поведении.

Соединенные Штаты будут готовы уничтожить радикальное движение ХАМАС, если оно нарушит условия мирного соглашения по прекращению военных действий в секторе Газа. Такое заявление сделал 20 октября президент страны Дональд Трамп.

"Они (ХАМАС – прим. ред) будут хорошо себя вести, будут милыми, а если нет, то мы уничтожим их, если придется"

– американский лидер

Он отметил, что радикалы осведомлены о том, что они будут ликвидированы при нарушении условий сделки.

Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что режим прекращения продолжает действовать, однако добавил, что ХАМАС ведет себя "довольно буйно".

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу ровно десять дней назад.