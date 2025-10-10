Вестник Кавказа

Сроки обнародования отчета о крушении AZAL назвали в Казахстане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане продолжается работа по расследованию авиакатастрофы с самолетом AZAL, случившейся в конце декабря прошлого года. Опубликовать отчет планируется примерно через год с начала расследования.

Окончательный отчет о причинах крушения лайнера "Азербайджанских авиалиний" в городе Актау может быть опубликован и в 2026 году, сообщил вице-премьер Казахстана, глава госкомиссии по расследованию Канат Бозумбаев, передает РИА Новости.

Трагедия произошла утром 25 декабря 2024 года, в ней погибли 38 человек, выжили 29. Расследование планируется завершить в районе нового года.

"Такой нормативный срок, когда год примерно расследование делается, чуть больше, может быть. Соответствующая работа идет"

– Канат Бозумбаев

