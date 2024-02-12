Спасатели ищут пропавших в результате крушения маломерного судна на Каспии

Накануне в Каспийском море в Дагестане затонуло маломерное судно с пассажирами на борту, в результате чего пропали несколько человек. Об этом рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Случай произошло примерно в 7 км от берега.
"Днем 15 февраля 2024 года поступило сообщение о том, что в акватории Каспийского моря затонуло маломерное судно с двумя пассажирами и судоводителем на борту. (...) Пробыв в холодной воде более 3 часов, двое мужчин пропали без вести"
– управление СКР
Там отметили, что еще одного мужчину подобрали, доставили на берег, а после госпитализировали.
Согласно предварительным данным, судно перевернулось из-за сильной волны, возникшей из-за ухудшения погодных условий.
Поиск пропавших продолжается.