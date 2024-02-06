Лавина снесла автомобили в дагестанских горах

В горах Дагестана произошел сход лавины. В результате две легковушки были снесены по склону. Жертв и пострадавших не обнаружено.

В Цунтинском районе Дагестана сошла лавина, которая снесла два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Происшествие произошло примерно в 14:00 мск в населенном пункте Удок. Припаркованные на повороте внутри дороги легковушки LADA Granta и "ВАЗ 2114" были снесены по склону.

Районные власти заявили, что жертв и пострадавших нет. В МЧС республики добавили, что сход не заблокировал дороги к населенным пунктам и не нарушил транспортное сообщение.