Сколько стоит сборная Грузии по футболу? Ответ экспертов

Ценник сборной Грузии по футболу составляет более 155 млн евро. Это самая дорогая команда плей-офф дивизиона С Лиги наций. Грузия в марте сыграет с Люксембургом.

Грузинская сборная по футболу стала самой дорогой командой плей-офф группы С Лиги наций, сообщает немецкий футбольный портала Transfermarkt.

По данным сайта, рыночная стоимость всего состава национальный команды составляет 155,7 млн евро. Далее идет сборная Греции, которая стоит 148,5 млн евро. Дешевле оказались команды Люксембурга (почти 31 млн евро) и Казахстана (21,5 млн евро).

Напомним, грузинская сборная в марте следующего года сыграет с Люксембургом в полуфинальной встрече плей-офф Лиги наций за право сыграть на Евро-2024. Победитель выйдет на пару Греция-Казахстан.