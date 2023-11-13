Вестник Кавказа

Казахстан и Грузия поборются за путевку на Евро-2024 через стыки

Казахстан и Грузия поборются за путевку на Евро-2024 через стыки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборные Грузии и Казахстана узнали своих соперников по стыковым матчам на чемпионат Европы 2024 года. Полуфинальные игры пройдут 21 марта, финал запланирован на 26 марта.

В швейцарском городе Ньон определились футбольные пары, которые поборются за оставшиеся путевки на чемпионат Европы 2024 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сборные Казахстана и Грузии могут встретиться в финале плей-офф "Путь С". Подопечные Магомеда Адиева будут бороться за выход на Евро-2024 с командой Греции. Грузинской команде предстоит матч против сборной Люксембурга.

В случае успехов в своих играх Казахстан и Грузия выяснят сильнейшего в финальной встрече, запланированной на 26 марта. Встречи против команд Греции и Люксембурга сборные проведут 21 марта.

Напомним, Казахстан не сумел пробиться на чемпионат Европы напрямую, проиграв в последнем матче сборной Словении. Грузия заняла в своей группе 4-е место.

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