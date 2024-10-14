Вестник Кавказа

Симонян и Кошанов обсудили вопросы партнерства между Арменией и Казахстаном

Ерлан Кошанов и Ален Симонян
© Фото: сайт парламента Армении
Ален Симонян провел встречу со спикером Мажилиса парламента Казахстана. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего углубления сотрудничества.

Состоялась встреча председателя парламента Армении Алена Симоняна и спикера Мажилиса парламента Казахстана Ерлана Кошанова. Об этом рассказали в пресс-службе армянского парламента.

В ходе встречи Симонян отметил, что Ереван высоко ценит партнерские отношения с Астаной и готов приложить усилия к их дальнейшему углублению. Касаясь возможности расширения связей между законодательными органами, он предложил рассмотреть формат межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух парламентов.

Кроме того, стороны поговорили о региональном развитии и ситуации вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Симонян также пригласил Ерлана Кошанова посетить Армению с официальным визитом.

В завершение встречи председатель армянского парламента вместе со своим казахстанским коллегой осмотрел здание парламента РК.

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