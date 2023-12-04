Сборная России по мини-футболу дважды встретится с командой Ирана

Российская сборная по мини-футболу будет играть с командой Ирана два дня подряд. Обе встречи состоятся в городе Лар

На следующей неделе сборная России по мини-футболу проведет две товарищеские встречи с национальной командой Ирана. Об этом сказано на сайте РФС.

По словам наставника российской сборной, предстоящие встречи станут хорошим испытанием для его подопечных.

"Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается. Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи"

– Бесо Зоидзе

Он также отметил, что сборная будет готовиться к этим играм на тренировочном сборе в Новогорске. Особое внимание планируется уделить вопросам психологии.

Обе встречи пройдут в иранском городе Лар, расположенном на юге Ирана. Первый матч состоится 18-го декабря, а второй – 19-го.