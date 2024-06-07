Вестник Кавказа

Россиянам предложили отдых в горах Кавказа

Россиянам предложили отдых в горах Кавказа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Определены места, где россияне могут провести лето. Туристам предложили горы Северного Кавказа, а также Алтай и Мурманскую область.

Журнал «Вокруг света» составил список российских регионов, где туристы могут провести свои летние каникулы. Издание рекомендует россиянам отдыхать в горах.

В списке оказались курорты Карачаево-Черкесии – Теберда, Архыз и Домбай. Также портал предлагает взобраться на Эльбрус.

За активным отдыхом журнал призывает отправляться в Ингушетию, где можно посмотреть на башни и покорить высоты Шан, Кидеганис и Цейлон.

Говоря о Дагестане, в «Вокруг Света» напомнили, что республика пользуется спросом у путешественников. Журнал рекомендует взойти на гору Базардюзю.

Помимо этого, издание рассказала о красотах Ставрополья, Алтая, Кубани и Мурманской области.

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