Дагестан динамично развивает туризм

Премьер Дагестана рассказал о развитии туризма в республике. Он заявил, что турпоток вырос на 11%. Глава кабмина ожидает в Дагестане свыше 2 млн туристов в 2024 году

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о развитии туризма в республике в 2024 году. Он сообщил, что данная отрасль развивается в этом году динамично.

Глава правительства отметил, что с начала текущего года турпоток в Дагестане вырос на 11%. По его словам, это связано с множеством туристических объектов в регионе.

Абдулмуслимов также заявил о внимании дагестанских властей к туристической сфере. Он подчеркнул, что в республике возросло количество туроператоров, экскурсоводов и гидов.

Помимо этого, глава кабмина сказал, что руководство РД создает для путешественников все необходимые для отдыха условия. Он выразил надежду, что в 2024 году Дагестан посетят свыше 2 млн туристов.