РФС и Яндекс стали партнерами

РФС объявил о подписании партнерского соглашения с компанией Яндекс. В рамках этого партнерства РФС рассчитывает усилить цифровое присутствие и вовлеченность болельщиков.

"В рамках сотрудничества Яндекс Пэй станет официальным финтех-партнёром сборных России и FONBET Кубка России, программа лояльности Яндекса Свои Плюсы – эксклюзивным партнёром РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка Яндекс Плюс предложит болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах Яндекса"

– пресс-служба РФС

Согласно сообщению, основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и Своих Плюсов со спецпредложениями для пользователей.

"Партнерство с платежным сервисом Яндекс Пэй позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на FONBET Кубок России и официальную атрибутику сборной России – как онлайн, так и непосредственно на стадионах, включая опцию покупки частями в Сплит"

– РФС

В дни проведения матчей сборной России и Кубка страны планируется проводить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промо-кампаниях "Яндекса".

Напомним, в среду сборная России сыграла в Санкт-Петербурге вничью 1:1 с командой Перу.