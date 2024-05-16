Регионы Северного Кавказа готовятся к ухудшению погоды

Грозовые ливни и ветер с силой до 25 м/с прогнозируют во всех регионах Северного Кавказа. Спасатели предупреждают о подтоплениях, лавинах и возможных перебоях с подачей электричества.

Согласно информации, полученной из Гидрометцентра, жители регионов Северного Кавказа должны быть готовы к серьезному ухудшению погоды. Ожидаются сильные дожди с грозами и порывистым ветром, достигающим скорости до 25 м/с.

«В Чечне и Ингушетии 24-25 мая ожидается сильный дождь с грозой, 25 мая в Чеченской Республике ветер до 22 м/с. 24-25 мая ветер в Карачаево-Черкесии 20-25 м/с, Ставропольском крае - до 22 м/с. В Кабардино-Балкарии – сильный дождь, гроза»

– Гидрометцентр

Кроме того, специалисты предупредили, что в Ингушетии и Чечне возможен сход лавин.

Подготовьтесь к экстремальным условиям

В этой связи спасатели предупреждают о том, что сильные дожди могут вызвать подтопление дорог, наводнения и сбои в электроснабжении. Грозы и молнии представляют опасность для жизни. Порывистый ветер может повредить строения и деревья. Поэтому необходимо принять меры предосторожности и быть готовыми к экстремальным ситуациям.