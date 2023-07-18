Приходу тепла в столичном регионе помешают дожди

Опубликовано: 6:30, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и Подмосковье продолжится потепление, однако продлится оно недолго – на смену солнцу придут дожди, которые собьют температуру. Дождливая погода в столичном регионе продолжится и завтра, обещают синоптики.

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность, а уже к обеду небо затянет тучами и пойдут дожди. Воздух с первой половине дня прогреется до 28 градусов тепла, но вместе с дождями в регион придет прохлада, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Кратковременные дожди. Во второй половине дня местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, западный, его скорость составит 5-10 м/c"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба. С приходом дождей пойдет на спад и температура воздуха – она снизится до 22 градусов тепла. Дождливая прохладная погода сохранится и завтра, предупредили синоптики.