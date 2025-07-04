Вестник Кавказа

Представители Израиля прибыли в Катар на переговоры с ХАМАС

Карта Катара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Дохе должны состояться переговоры представителей Израиля и ХАМАС. Израильская делегация уже прибыла в катарскую столицу.

Израильская делегация прибыла в Доху, где должны состояться непрямые переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщают катарские средства массовой информации.

Ожидается, что на переговорах стороны попытаются достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что руководство Израила намерено направить делегацию в Катар для консультаций по сектору Газа. Ожидается, что новый раунд переговоров представителей еврейского государства и ХАМАС состоится 6 июля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел сегодня в США. В ходе поездки он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке.

 с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.