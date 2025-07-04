Представители Израиля прибыли в Катар на переговоры с ХАМАС

Сегодня в Дохе должны состояться переговоры представителей Израиля и ХАМАС. Израильская делегация уже прибыла в катарскую столицу.

Израильская делегация прибыла в Доху, где должны состояться непрямые переговоры с представителями палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщают катарские средства массовой информации.

Ожидается, что на переговорах стороны попытаются достигнуть соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что руководство Израила намерено направить делегацию в Катар для консультаций по сектору Газа. Ожидается, что новый раунд переговоров представителей еврейского государства и ХАМАС состоится 6 июля.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел сегодня в США. В ходе поездки он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию на Ближнем Востоке.

с целью достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождения удерживаемых там заложников. Об этом сообщил катарский телеканал Al Araby.