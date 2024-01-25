Потепление в Москве продолжится в среду

Сегодня в столичном регионе будет около нуля. Временами может идти мокрый снег, на дорогах скользко.

В Гидрометцентре поделились прогнозом погоды на сегодня в Москве и Подмосковье - день будет облачный и теплый.

«Облачно. Местами небольшой мокрый снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/c»

– Гидрометцентр РФ

В середине дня атмосферное давление будет на уровне 753 мм ртутного столба. Ранее сообщалось, что на этой неделе москвичей ждет резкий перепад давления и температур - к выходным погода изменится и вернется к зимней.