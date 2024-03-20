Поправки в Избирательный кодекс Грузии вступили в силу

Изменения в Избирательном кодексе, на которые был наложен запрет президента, вступили в силу после того, как их подписал председатель правительства республики.

Председатель правительства Грузии Шалва Папуашвили подписал документ об изменениях в Избирательном кодексе республики, которые ранее отклонила президент страны Саломе Зурабишвили.

В поправках указано, что изменяется принцип, с помощью которого будут избираться председатель и члены ЦИК.

По мнению Зурабишвили, поправки отвечают интересам правящей верхушки и из-за них выборы в республике будут фиктивными, что создаст недоверие общества к власти.

В свою очередь Папуашвили отметил, что ни одна страна мира не выбирает членов Центральной избирательной комиссии 3/5 парламентских голосов. Кроме этого, не бывает дополнительного главы комиссии от оппозиционных сил.

"Нужно отметить и то, что это странное правило не было разработано на основе диалога между партиями, а было настоятельной идеей медиатора, что факт, не сработало и не смогло бы сработать, тем более в оставшийся до выборов период"

– Шалва Папуашвили

По его словам оппозиционная сторона пользуется этим для того, чтобы не признавать результаты выборов.

В 2012 году между властями республики и оппозицией было заключено соглашение о том, каким образом избираются члены и председатель ЦИК. Папуашвили отметил, что из-за этого республика не могла в течение трех лет никого назначить на эти должности.

"Закон, который заводит нас в тупик, должен измениться. Это аксиома. А закон, созданный которым тупик может поощрить радикализм и навредить стране, должен измениться как можно быстрее"

– Шалва Папуашвили

При этом, Папушвили отметил, что власти дали время этому проекту, но он не привел к успеху, поэтому перед предстоящими выборами парламент Грузии не может пойти на "пустые эксперименты".