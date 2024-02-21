Парламент Грузии преодолел запрет президента на изменения в Избирательном кодексе

Правительство Грузии проголосовало за поправки в Избирательный кодекс страны и преодолело вето президента. Чтобы пройти запрет на изменения в кодексе, парламенту хватило 78 голосов.

Вето президента Грузии, наложенное на поправки в Избирательный кодекс, было преодолено парламентом республики.

За изменения в кодексе правительство отдало 78 голосов.

Проект закона будет снова передан президенту. В том случае, если она откажется согласовать документа, его подпишет председатель парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в начале этого месяца наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, мотивируя тем, что, таким образом, будет отменена должность зампредседателя ЦИК от оппозиции.

Член партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе отметил, что правящее большинство не приняло во внимание поправки Венецинской комиссии.

В прошлом году Венецианская комиссия и БДИПЧ/ОБСЕ заявили, что поправки в Избирательный кодекс будут недостаточны для объективного политического процесса.

"Мы говорим прямо: мы не принимаем во внимание никакие выводы Венецианской комиссии или какой-либо другой комиссии, которые будут направлены против Грузии, ее демократических выборов и суверенитета"

- Мамука Мдинарадзе