Зурабишвили наложит вето на изменения в Избирательном кодексе

Президент Грузии намерена запретить изменения в Избирательном кодексе. Оппозиционные силы республики считают, что поправки могут оказать давление на ЦИК.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что собирается наложить вето на поправки в Избирательном кодексе, которые приняло правящее большинство. Информацию об этом распространила пресс-службе президента страны.

Зурабишвили считает, что принятые изменения нарушают рекомендации, которые выдвинул Евросоюз для вступления Грузии.

"Сегодня, когда новый премьер-министр находится в Брюсселе с первым международным визитом<…> правящее большинство приняло изменения в Избирательный кодекс, которые противоречат как Венецианской комиссии, так и девяти рекомендациям Европейского союза"

– администрация президента Грузии

По мнению президента республики, поправки отвечают интересам правящего большинства и может подорвать независимость ЦИК.

"Вместо избранных на основании широкого консенсуса главы и членов избирательной комиссии, согласно принятым изменениям процесс комплектации ЦИК стал полностью фиктивным, подстроенным под политические интересы правящей партии"

- администрация президента Грузии

Вето президента не сможет изменить решение, принятое правящей партией в отношении Избирательного кодекса, так как носит символический характер.

Правящее большинство Грузии ранее внесло изменения в Избирательный кодекс республики. Поправки коснулись порядка избрания главы и членов ЦИК, а также упраздняется должность зампредседателя избирательной комиссии.

Кроме этого, теперь представлять главу и членов ЦИК будет не президент, а председатель парламента.