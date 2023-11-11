Полицейского ранили в Тбилиси у ресторана

Криминальное ЧП случилось в столице Грузии сегодня вечером. Правоохранитель пострадал при попытке разнять участников поножовщины в Тбилиси.
Два человека были ранены во время поножовщины в Тбилиси вечером в воскресенье, об инциденте сообщают СМИ.
События разворачивались у ресторана, который находится на площади Саарбрюккен.
Сначала несколько молодых людей начали драться. Заметив потасовку, к ним подошел правоохранитель. Полицейский попробовал разнять участников потасовки. Однако в какой-то момент один из них ударил его ножом.
Пострадавший страж порядка был госпитализирован. Кроме него, ножевое ранение получил еще один человек.
По последним данным, задержан один подозреваемый.
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