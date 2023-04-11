Опубликовано: 21:59, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ближайшим летом авиаперевозчик "Победа" запустит прямой рейс Махачкала – Анталья. Полеты будут выполняться трижды в неделю.

Авиакомпания "Победа" чуть менее чем через два месяца запустит прямой рейс из Махачкалы на турецкий курорт Анталья, сообщили в махачкалинском аэропорту имени Амет-Хана Султана.

Там заявили, что самолеты будут летать по данному направлению каждый понедельник, четверг и субботу. Первый рейс запланирован на 1 июня. Полеты будут выполняться на воздушных суднах Boeing 737-800.

Время в путин из Антальи в Махачкалу составит 2 часа 30 минут, а в обратном направлении всего на 15 минут дольше.