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"Победа" будет отправлять дагестанцев в Анталью с лета

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ближайшим летом авиаперевозчик "Победа" запустит прямой рейс Махачкала – Анталья. Полеты будут выполняться трижды в неделю.

Авиакомпания "Победа" чуть менее чем через два месяца запустит прямой рейс из Махачкалы на турецкий курорт Анталья, сообщили в махачкалинском аэропорту имени Амет-Хана Султана.

Там заявили, что самолеты будут летать по данному направлению каждый понедельник, четверг и субботу. Первый рейс запланирован на 1 июня. Полеты будут выполняться на воздушных суднах Boeing 737-800.

Время в путин из Антальи в Махачкалу составит 2 часа 30 минут, а в обратном направлении всего на 15 минут дольше.

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