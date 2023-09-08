Пицунда в сентябре - россияне выбирают оздоровительный отдых

Опубликовано: 14:49, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чтобы отдохнуть и оздоровиться в сентябре россияне традиционно выбирают Кубань, Абхазию, Крым и Ставрополье. В Абхазии наибольшим спросом пользуется Пицунда.

Одной из самых популярных локаций для оздоровительного отдыха в сентябре стала абхазская Пицунда.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Пицунда вошла в пятерку главных оздоровительных направлений, где россияне чаще всего бронируют жилье для отдыха в сентябре.

Первое место рейтинга досталось Сочи. Этот курорт загружен в первый месяц осени практически на уровне высоких летних показателей. Следом идут черноморский Геленджик, ставропольский Кисловодск, Пицунда и Евпатория.

Наиболее продолжительный отдых туристы планируют в Крыму, в Евпатории в среднем бронируют 10 ночей. Меньше всего времени россияне в сентябре выделяют Кавминводам - Кисловодск бронируют на 7 ночей. При этом ставропольский курорт - самый доступный по стоимости размещения, она составляет 3,1 тыс рублей за ночь. Самый дорогой отдых в сентябре ждет тех, кто собрался в Евпаторию - почти 4,5 тыс за ночь.

Размещение в Пицунде в среднем стоит 4,2 тыс рублей за сутки. В сентябре гостей Абхазии ждут теплое море, фрукты и меньшее, по сравнению с пиковым сезоном, число туристов.