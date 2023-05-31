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Парк Владикавказа украсит колесо обозрения

Парк Владикавказа украсит колесо обозрения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Олимпийском парке Владикавказа будет работать колесо обозрения. Также в парке появится прогулочная зона и детские площадки.

Колесо обозрения было установлено в Олимпийском парке Владикавказа, открытие аттракциона запланировано на июль. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«С высоты примерно 16-этажного дома вид на город с одной стороны и горы – с другой открывается замечательный! Работы по монтажу колеса практически завершены, по словам инвестора Алана Гаглоева парк примет первых посетителей уже в июле»

– Сергей Меняйло

Уточнятся, что на территории в 2,3 га в парке создают новую прогулочную зону, пространство для подростков и малышей.

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