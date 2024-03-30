Вестник Кавказа

Отели в России получат цифровые паспорта с указанием категории

Гостиничный номаер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России разработают цифровой паспорт отеля. Это поможет туристам ориентироваться в выборе мест размещения, а отели будут приведены к понятным стандартам.

Отели и другие места размещения в России могут обзавестись цифровыми паспортами, рассказал в Госдуме глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

"Цифровой паспорт средства размещения - это история с ожиданиями. Люди порой из Владивостока едут в Крым и думают, что будет бассейн в гостинице, приезжают, а его нет. Должен быть стандарт - если люди едут в "тройку" или в "четверку", они знают, что там будет"

– глава Росаккредитации

В паспорт отелей предлагается включить следующую информацию:

  • категория и наличие звезд,
  • вид и номерной фонд отеля,
  • предоставляемые услуги,
  • наличии услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями,
  • юридические данные и цифровые копии документов,
  • сайт и контактная информация,
  • адрес отеля.

Также в цифровом паспорте туристы смогут найти информацию об отличительных признаках данного отеля, о том, что обязательно должно быть в номере, о предоставляемых обязательных и дополнительных услугах.

На странице цифрового паспорта объекта туристы смогут прочитать и оставить отзывы, а также принимать участие в опросах, связанных с отдыхом в России.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1460 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудники &quot;Роза Хутор&quot; не причастны к инциденту с туристкой - курорт

Сотрудники "Роза Хутор" не причастны к инциденту с туристкой - курорт

Туристы в России стали вдвое чаще попадать в ЧС

Туристы в России стали вдвое чаще попадать в ЧС

ЧП на подъемнике в Сочи: туристку заподозрили в подделке ски-пасса

ЧП на подъемнике в Сочи: туристку заподозрили в подделке ски-пасса

Сочи ждет рекордный наплыв туристов на майские праздники

Сочи ждет рекордный наплыв туристов на майские праздники

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы