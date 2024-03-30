Отели в России получат цифровые паспорта с указанием категории

В России разработают цифровой паспорт отеля. Это поможет туристам ориентироваться в выборе мест размещения, а отели будут приведены к понятным стандартам.

Отели и другие места размещения в России могут обзавестись цифровыми паспортами, рассказал в Госдуме глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

"Цифровой паспорт средства размещения - это история с ожиданиями. Люди порой из Владивостока едут в Крым и думают, что будет бассейн в гостинице, приезжают, а его нет. Должен быть стандарт - если люди едут в "тройку" или в "четверку", они знают, что там будет"

– глава Росаккредитации

В паспорт отелей предлагается включить следующую информацию:

категория и наличие звезд,

вид и номерной фонд отеля,

предоставляемые услуги,

наличии услуг и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями,

юридические данные и цифровые копии документов,

сайт и контактная информация,

адрес отеля.

Также в цифровом паспорте туристы смогут найти информацию об отличительных признаках данного отеля, о том, что обязательно должно быть в номере, о предоставляемых обязательных и дополнительных услугах.

На странице цифрового паспорта объекта туристы смогут прочитать и оставить отзывы, а также принимать участие в опросах, связанных с отдыхом в России.